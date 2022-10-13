SCHIFANI PROCLAMATO PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIA

Renato Schifani è stato proclamato presidente della Regione siciliana in Corte d'appello, a Palermo.A leggere la formula il presidente dell'ufficio elettorale della Corte Giacomo Montalbano."Darò imme...

Renato Schifani è stato proclamato presidente della Regione siciliana in Corte d'appello, a Palermo.

A leggere la formula il presidente dell'ufficio elettorale della Corte Giacomo Montalbano.

"Darò immediatamente segnali concreti alle fasce deboli". Così Schifani, parlando con i cronisti dopo la cerimonia di proclamazione. "Poi esaminerò i dossier di tutti gli assessorati, perché il mio compito è di ordinaria amministrazione - ha aggiunto - Chiaramente se ci saranno delle emergenze le affronteremo assumendoci la responsabilità di derogare". "La nuova legge non consente di potermi avvalere immediatamente di assessori facenti funzioni. Da domani lavorerò da presidente della Regione senza assessori e ce la metterò tutta. In attesa che si consumino i tempi procedurali.

Lavorerò molto su questo compatibilmente con quelle che saranno le emergenze quotidiane che possono toccare una regione come la Sicilia e tante altre realtà territoriali.

Sono abbastanza preso da questa grande responsabilità, so bene quale sia il compito che mi accompagnerà. Rappresenterò i siciliani davanti davanti al governo nazionale che si creerà tra poco: lo farà con fiducia, determinazione e rispetto reciproco dei ruoli" ha detto.