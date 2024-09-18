SCHILLACI: DAL POMERIGGIO CAMERA ARDENTE AL RENZO BARBERA, FUNERALI PROBABILMENTE VENERDÌ
La salma di Totò Schillaci, scomparso stamattina a 59 anni, è arrivata allo stadio Renzo Barbera di Palermo.Nell'impianto tutto è stato predisposto per la camera ardente, che è stata allestita nella s...
La salma di Totò Schillaci, scomparso stamattina a 59 anni, è arrivata allo stadio Renzo Barbera di Palermo.
Nell'impianto tutto è stato predisposto per la camera ardente, che è stata allestita nella sala stampa dello stadio, come annunciato dal sindaco Roberto Lagalla.
Pronte le forze dell'ordine e il percorso che faranno coloro che vogliono rendere omaggio al bomber di Italia '90.
Tra il piazzale antistante allo stadio e lo store ufficiale del Palermo si sono già radunate decine di tifosi, nonostante il maltempo. "Era uno di noi, un campione vero", dicono i presenti.
La camera ardente sarà aperta dalle 16 alle 22 oggi, domani dalle 7 alle 22. I funerali saranno verosimilmente dopodomani mattina.
Oltre a rispettare il minuto di silenzio che andrà in scena su tutti i campi del calcio italiano, il Palermo giocherà la prossima gara casalinga, sabato contro il Cesena, con il lutto al braccio.