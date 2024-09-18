SCHILLACI: DAL POMERIGGIO CAMERA ARDENTE AL RENZO BARBERA, FUNERALI PROBABILMENTE VENERDÌ

La salma di Totò Schillaci, scomparso stamattina a 59 anni, è arrivata allo stadio Renzo Barbera di Palermo.Nell'impianto tutto è stato predisposto per la camera ardente, che è stata allestita nella s...

A cura di Redazione 18 settembre 2024 20:53

Condividi