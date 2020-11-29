SCIACCA, BANCOMAT IMPAZZISCE E REGALA SOLDI

Una decina di correntisti di Poste Italiane di Sciacca, in provincia di Agrigento, allo sportello bancomat dell’ufficio in contrada Perriera, a causa di un guasto tecnico, hanno ricevuto una somma div...

Una decina di correntisti di Poste Italiane di Sciacca, in provincia di Agrigento, allo sportello bancomat dell’ufficio in contrada Perriera, a causa di un guasto tecnico, hanno ricevuto una somma diversa da quella che aveva richiesto.

C’è chi ha ricevuto meno dell’importo che aveva digitato, e reclamato, ma in diversi altri casi il sistema ha consegnato un numero superiore di banconote, addirittura fino a 1.500 euro.

A denunciare l’accaduto un anziano

Un anziano si è subito recato allo sportello dell’ufficio centrale per restituire i soldi. E così il direttore dell’ufficio postale ha potuto rilevare la natura del guasto. Si è trattato infatti di un “errore nel caricamento delle banconote”. L’ufficio ha così invitato chi avesse percepito somme che non gli erano dovute a recarsi immediatamente all’ufficio per restituirle. In ogni caso si sta risalendo a tutte le transazioni effettuate nelle ultime 48 ore.

(fonte GAZZETTA DEL SUD)