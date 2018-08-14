SCIACCA: DUE SQUALI IN SPIAGGIA, PANICO

Due esemplari di squalo sono stati avvistati a pochi metri dalla battigia della spiaggia della Tonnara, a Sciacca, dove si trovavano diversi bagnanti, tra cui molti bambini. L'avvistamento ha generato...

Due esemplari di squalo sono stati avvistati a pochi metri dalla battigia della spiaggia della Tonnara, a Sciacca, dove si trovavano diversi bagnanti, tra cui molti bambini. L'avvistamento ha generato il panico. Una motovedetta della Guardia costiera ha subito raggiunto la zona. I militari sono riusciti ad agevolare l'allontanamento delle verdesche in acque più sicure.Un motopeschereccio di Sciacca sta tentando di catturarle.Secondo i pescatori sarebbe una specie innocua.