SCIACCA, INCIDENTE SULLA SS115. AUTO SCHIACCIATA TRA DUE CAMION: UN MORTO E UN FERITO GRAVE

Nella tarda mattinata di oggi, un tragico incidente stradale si è verificato sulla strada statale 115 "Sud Occidentale Sicula", a Sciacca, in provincia di Agrigento. Due camion sono coinvolti in un in...

Nella tarda mattinata di oggi, un tragico incidente stradale si è verificato sulla strada statale 115 "Sud Occidentale Sicula", a Sciacca, in provincia di Agrigento.

Due camion sono coinvolti in un incidente che ha avuto come conseguenza la morte di uno degli occupanti di un'autovettura e il grave ferimento di un'altra persona.

Secondo una prima ricostruzione degli eventi, sembra che due camion abbiano coinvolto un'auto situata tra i due mezzi pesanti a seguito di un tamponamento. Questo ha causato danni gravi e, purtroppo, la perdita di una vita umana, mentre un'altra persona è stata ferita gravemente.

Le autorità competenti sono immediatamente intervenute sulla scena dell'incidente. Vigili del fuoco, ambulanze, forze dell'ordine e persino l'elisoccorso sono stati mobilitati per fornire assistenza e soccorso agli individui coinvolti. Come misura precauzionale, la strada è stata chiusa al traffico.

Non si conoscono al momento le generalità della vittima.

In questo momento, le autorità stanno lavorando per comprendere appieno le circostanze dell'incidente e per garantire la sicurezza della zona.