SCIACCA, NONNA FRANCESCA COMPIE 111 ANNI È LA DONNA PIÙ LONGEVA DELLA SICILIA

Il sindaco Fabio Termine rivolge gli auguri di buon compleanno a Francesca Fioriglio, considerata con i suoi 111 anni, tra le più longeve se non addirittura la più longeva della Sicilia. Centoundici a...

Il sindaco Fabio Termine rivolge gli auguri di buon compleanno a Francesca Fioriglio, considerata con i suoi 111 anni, tra le più longeve se non addirittura la più longeva della Sicilia. Centoundici anni di età li ha compiuti proprio oggi, 11 gennaio 2023.

La signora Francesca Fioriglio è nata a Sciacca l’11 gennaio 1912, da genitori saccensi e a Sciacca ha parenti. Da oltre mezzo secolo, da quando ha sposato un agrigentino, abita ad Agrigento.

Di lei si è occupato un sito inglese, Gerontology, per il suo traguardo, e diversi organi d’informazione. Francesca Fioriglio viene pure annoverata tra le più longeve d’Italia.

A lei, nel giorno in cui i figli, i nipoti e i pronipoti la festeggeranno, il sindaco della sua città natia, Fabio Termine, rivolge i migliori auguri di buon compleanno, a nome personale e di tutti i suoi concittadini.