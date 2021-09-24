SCIACCA, POSITIVO UN INSEGNANTE DI RELIGIONE NO VAX: STOP ALLE LEZIONI IN OTTO CLASSI

Coinvolge 8 classi dell'istituto comprensivo "Mariano Rossi" di Sciacca (Ag) l'accertata positività di un docente di Religione (dichiaratamente no-vax, come rivelano i post pubblicati sulla sua pagina...

In attesa dell'esito del tampone molecolare a cui l'insegnante si è sottoposto, la dirigente scolastica Paola Triolo ha disposto al momento l'annullamento delle lezioni per il gruppo di alunni, che fanno parte della scuola primaria.

Se il risultato confermasse la positività del docente al Covid, per loro (e per le loro famiglie) scatterà la quarantena, e si attiverà la didattica a distanza.

È in corso, di concerto tra la direzione scolastica e l'Asp di Agrigento, il tracciamento dei singoli contatti di ciascuno. Il problema coinvolge anche altri 4 insegnanti, che sono stati tutti a contatto con il docente positivo.

A Ribera, per la positività accertata su due bambini, da alcuni giorni sono in quarantena e in didattica a distanza due classi, rispettivamente una seconda elementare della scuola "Don Bosco Navarro" e una seconda media dell'istituto "Francesco Crispi". (