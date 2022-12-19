SCIACCA. PULMINO SU SCOLARI: SALGONO A 9 I FERITI, TRA LORO UNA MAESTRA

È salito a 9 il numero di feriti nell’incidente del pulmino che ha investito una scolaresca a Sciacca (Agrigento) mentre stava assistendo a una manifestazione all’aperto.Si tratta di 8 alunni della sc...

È salito a 9 il numero di feriti nell’incidente del pulmino che ha investito una scolaresca a Sciacca (Agrigento) mentre stava assistendo a una manifestazione all’aperto.

Si tratta di 8 alunni della scuola elementare “Mariano Rossi” e di una loro insegnante.

Tutti soccorsi in ospedale, hanno riportato escoriazioni e contusioni.

Ad alcuni dei bambini coinvolti nell’incidente sono stati praticati dei punti di sutura, altri sono tuttora sottoposti ad accertamenti diagnostici.

Non ci sarebbero feriti gravi.

Secondo le prime ricostruzioni il mezzo, che a quanto pare era parcheggiato su una strada in discesa, improvvisamente si è mosso, prendendo velocità e travolgendo la scolaresca, che non si è accorta di quanto stava accadendo perché era di spalle. La maggior parte degli alunni è riuscita a scansarsi mettendosi al sicuro.

Immediati sono intervenuti i soccorsi. La dinamica dell'episodio è tuttora al vaglio della Polizia municipale.