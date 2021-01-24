SCIAME IN CORSO SULL'ETNA TRA MILO E SANT'ALFIO
A cura di Redazione
24 gennaio 2021 10:57
Un vero e proprio sciame sismico è tuttora in corso sull'Etna tra le zone di Milo e Sant'Alfio.
Dalle ore 09.02 si sono registrate ben 13 micro scosse, di magnitudo abbastanza basse (comprese tra 1.6-2.1), la gran parte di esse non percepite dalla popolazione.
