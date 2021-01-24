95047

SCIAME IN CORSO SULL'ETNA TRA MILO E SANT'ALFIO

Un vero e proprio sciame sismico è tuttora in corso sull'Etna tra le zone di Milo e Sant'Alfio.Dalle ore 09.02 si sono registrate ben 13 micro scosse, di magnitudo abbastanza basse (comprese tra 1.6-2...

A cura di Redazione Redazione
24 gennaio 2021 10:57
SCIAME IN CORSO SULL'ETNA TRA MILO E SANT'ALFIO -
News
Condividi

Un vero e proprio sciame sismico è tuttora in corso sull'Etna tra le zone di Milo e Sant'Alfio.

Dalle ore 09.02 si sono registrate ben 13 micro scosse, di magnitudo abbastanza basse (comprese tra 1.6-2.1), la gran parte di esse non percepite dalla popolazione.

SCIAME IN CORSO SULL'ETNA TRA MILO E SANT'ALFIO
SCIAME IN CORSO SULL'ETNA TRA MILO E SANT'ALFIO

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047