SCIAME SISMICO A LINGUAGLOSSA, REGISTRATE BEN 10 SCORSE NELL'ULTIMA ORA
Continuano le scosse in terremoto ai piedi dell’Etna, dove si sta verificando uno sciame sismico.Sono ben 11 le scosse registrate tra le 20.10 e le 21.15, le più forti hanno avuto magnitudo 3.2. Le sc...
Continuano le scosse in terremoto ai piedi dell’Etna, dove si sta verificando uno sciame sismico.
Sono ben 11 le scosse registrate tra le 20.10 e le 21.15, le più forti hanno avuto magnitudo 3.2. Le scosse di magnitudo 3.2 si sono verificate rispettivamente alle ore 20.10 ed alle 21.15 entrambi con epicentro nel territorio di Linguaglossa, le scosse sono state entrambi superficiali, a soli 1.2km di profondità.
GLI EVENTI:
- Ore 18:22:13 Magnitudo 2.8
- Ore 20:10:38 Magnitudo 3.2
- Ore 20:20:27 Magnitudo 2.6
- Ore 20:25:43 Magnitudo 2.6
- Ore 20: 37:48 Magnitudo 2.3
- Ore 20:39:08 Magnitudo 1.2
- Ore 20:39:24 Magnitudo 1.7
- Ore 20:39:58 Magnitudo 2.0
- Ore 20:51:58 Magnitudo 2.9
- Ore 20:58:07 Magnitudo 1.8
- Ore 19:15:43 Magnitudo 3.2
Non ci sono al momento segnalazione di danni a persone o cose.
Il terremoto è stato localizzato da: Sala Operativa INGV-OE (Catania).
Ulteriori aggiornamenti verranno tempestivamente comunicati