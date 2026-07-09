🌍 Sciame sismico al largo di Messina: sette scosse in 16 minuti, la più forte di magnitudo 3.2

Sciame sismico sulla Costa Siciliana nord-orientale. L'evento più intenso registrato alle 10:10 dall'INGV.

Una sequenza di sette scosse di terremoto è stata registrata nella mattinata di oggi, 9 luglio 2026, al largo della Costa Siciliana nord-orientale, in provincia di Messina.

La scossa più forte, di magnitudo ML 3.2, è stata rilevata alle 10:10:45 (ora italiana). Secondo l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), il sisma ha avuto epicentro alle coordinate 38.2568 di latitudine e 15.1408 di longitudine, a una profondità di 9 chilometri. L'evento è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV di Roma.

Le scosse registrate dall'INGV

10:10:45 – ML 3.2 (la più forte)

10:13:11 – ML 1.5

10:15:22 – ML 2.0

10:19:01 – ML 2.2

10:24:58 – ML 2.2

10:26:19 – ML 1.2

10:27:00 – ML 1.3

In appena 16 minuti sono stati quindi registrati sette terremoti, tutti localizzati nella stessa area della Costa Siciliana nord-orientale (Messina), con ipocentri compresi tra 8 e 10 chilometri di profondità.

Al momento non si segnalano danni a persone o cose. La situazione è costantemente monitorata dall'INGV, che continua a seguire l'evoluzione dell'attività sismica nell'area dello Stretto di Messina.