SCIAME SISMICO IN ATTO SULL’ETNA: SCOSSE DI TERREMOTO CON EPICENTRO A MILO

Doppio terremoto con magnitudo ML 3.1 si sono registrati negli ultimi minuti sull'Etna.Il primo è avvenuto a 11 km ovest da Milo alle 10:59:31 ad una profondità di 2 km.Il secondo alle ore 11.08 con e...

A cura di Redazione 24 dicembre 2018 11:27

