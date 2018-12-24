SCIAME SISMICO IN ATTO SULL’ETNA: SCOSSE DI TERREMOTO CON EPICENTRO A MILO
Doppio terremoto con magnitudo ML 3.1 si sono registrati negli ultimi minuti sull'Etna.Il primo è avvenuto a 11 km ovest da Milo alle 10:59:31 ad una profondità di 2 km.Il secondo alle ore 11.08 con e...
24 dicembre 2018 11:27
Doppio terremoto con magnitudo ML 3.1 si sono registrati negli ultimi minuti sull'Etna.
Il primo è avvenuto a 11 km ovest da Milo alle 10:59:31 ad una profondità di 2 km.
Il secondo alle ore 11.08 con epicentro a Castiglione di Sicilia ad una profondida di soli 2 km.
L’evento è stato localizzato dalla Sala Operativa INGV-OE (Catania) ed è stato preceduto da vari eventi con magnitudo superiore a 2.
Ecco nel dettaglio:
