SCIAME SISMICO IN CORSO A FLORESTA, LA SCOSSA PIU' FORTE DI MAGNITUDO 3.7
Sciame sismico in corso con epicentro a Floresta.
Nel giro di sei minuti si sono registrate ben 4 scosse, la scossa piu' forte è stata registrata alle ore 19.19 con coordinate geografiche (lat, lon) 38.0140, 14.9100 ad una profondità di 45 km di magnitudo 3.7
Nel dettaglio le altre scosse:
- Ore 19.18 di magnitudo 3.0 con coordinate geografiche (lat, lon) 37.9640, 14.8840 ad una profondità di 35 km.
- Ore 19.19 di magnitudo 3.1 con coordinate geografiche (lat, lon) 37.9830, 14.8730 ad una profondità di 38 km.
- Ore 19.22 di magnitudo 2.3 on coordinate geografiche (lat, lon) 37.9570, 14.8910 ad una profondità di 39 km.
Secondo la scala Richter, un evento sismico di magnitudo 3.7 è classificato come terremoto "molto leggero"e descritto nel modo seguente: spesso avvertito, ma generalmente non causa danni.
DATI INGV
Il terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma.