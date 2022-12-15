SCIAME SISMICO IN CORSO A FLORESTA, LA SCOSSA PIU' FORTE DI MAGNITUDO 3.7

Sciame sismico in corso con epicentro a Floresta.Nel giro di sei minuti si sono registrate ben 4 scosse, la scossa piu' forte è stata registrata alle ore 19.19 con coordinate geografiche (lat, lon) 38...

A cura di Redazione 15 dicembre 2022 19:56

Condividi