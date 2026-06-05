🌍 Sciame sismico in corso sui Nebrodi: oltre 10 scosse registrate, l'ultima pochi minuti fa a Floresta

La più forte ha raggiunto magnitudo 2.6. Nessun danno segnalato, ma l'attività sismica è ancora in corso.

Uno sciame sismico è in corso nella zona dei Nebrodi, con epicentro localizzato nei pressi di Floresta, in provincia di Messina. Nelle ultime ore i sismografi dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) hanno registrato numerose scosse concentrate nella stessa area.

Secondo i dati disponibili, gli eventi sismici sono stati localizzati prevalentemente tra i 4 e i 5 chilometri a sud-est di Floresta, con profondità comprese tra 9 e 13 chilometri. Le magnitudo registrate variano da valori inferiori a 1 fino a 2.6.

La scossa più forte è stata rilevata alle 15:44 con una magnitudo locale di 2.6. Successivamente sono stati registrati altri eventi di magnitudo 2.1 e 2.3, mentre l'ultima scossa segnalata dall'INGV risale a pochi minuti fa, confermando che l'attività sismica è ancora in corso.

Le principali scosse registrate

Ore 10:57 – Magnitudo 1.1

Ore 11:54 – Magnitudo 1.6

Ore 12:09 – Magnitudo 2.5

Ore 13:56 – Magnitudo 1.0

Ore 15:44 – Magnitudo 2.6

Ore 15:58 – Magnitudo 2.1

Ore 16:01 – Magnitudo 2.3

A queste si aggiungono altre scosse di minore entità registrate nella stessa area nel corso della giornata.

Al momento non si registrano danni a persone o cose né particolari criticità sul territorio. Alcune delle scosse potrebbero essere state avvertite dalla popolazione residente nelle aree più vicine all'epicentro.

Gli esperti stanno monitorando costantemente l'evoluzione del fenomeno. Nelle prossime ore sarà possibile comprendere se lo sciame sismico tenderà ad attenuarsi oppure se saranno registrati ulteriori eventi nella stessa zona.

Floresta e l'area dei Nebrodi rientrano tra le zone della Sicilia caratterizzate da una naturale attività sismica, fenomeno che viene costantemente osservato dalla rete di monitoraggio dell'INGV.