🚨 Sciame sismico nel Tirreno meridionale: scossa di magnitudo 5.0, trema anche la Sicilia orientale

Diverse scosse in mare dalla mattinata, la più forte di magnitudo 5.0: il sisma raggiunge la Sicilia orientale.

Uno sciame sismico è in corso nel Tirreno meridionale, dove nella mattinata di oggi, venerdì 23 ottobre, sono state registrate diverse scosse di terremoto. Il movimento tellurico è stato avvertito anche in Sicilia orientale, in particolare a Catania, Siracusa e in diversi comuni delle rispettive province.

La scossa più forte tra quelle riportate ha raggiunto la magnitudo 5.0 alle ore 12.19, con una profondità di circa 9 chilometri, secondo i dati preliminari dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV).

Le scosse registrate nel Tirreno meridionale

Secondo l'elenco degli eventi sismici dell'INGV riportato nella schermata consultata, nella mattinata si sono verificate diverse scosse nell'area del Tirreno meridionale:

Ore 12.24: magnitudo 4.0, profondità 8 chilometri.

Ore 12.19: magnitudo 5.0, profondità 9 chilometri.

Ore 11.56: magnitudo 3.6, profondità 32 chilometri.

Ore 11.51: magnitudo 4.3, profondità 24 chilometri.

Ore 11.04: magnitudo 3.3, profondità 9 chilometri.

Ore 10.02: magnitudo 3.9, profondità 25 chilometri.

La sequenza sismica resta sotto osservazione. Magnitudo, orari e profondità degli eventi potrebbero essere aggiornati in seguito alle verifiche dell'INGV.

Terremoto avvertito a Catania e Siracusa

Le scosse sono state percepite in diverse zone della Sicilia orientale. A Catania, Siracusa e in vari comuni delle due province, numerosi cittadini hanno avvertito il movimento tellurico, condividendo le proprie segnalazioni sui social network.

La percezione del terremoto anche a distanza dall'area interessata ha provocato momenti di apprensione tra la popolazione.

Nessun danno segnalato al momento

Al momento, sulla base delle informazioni disponibili, non risultano segnalazioni di danni a persone o cose nelle aree in cui il terremoto è stato avvertito.

La situazione resta in evoluzione e si attendono eventuali ulteriori aggiornamenti ufficiali sull'attività sismica nel Tirreno meridionale e sulle verifiche nei territori interessati.

Per conoscere gli ultimi dati sulle scosse è possibile consultare i canali ufficiali dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV)..