SCIAME SISMICO QUESTA NOTTE, NUMEROSE SCOSSE TRA BRONTE E MALETTO
Numerose scosse di terremoto sono state registrate dalla mezzanotte alle pendici dell’Etna.L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha rilevato 6 eventi con magnitudo superiore a 2 (su 14 tota...
Numerose scosse di terremoto sono state registrate dalla mezzanotte alle pendici dell’Etna.
L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha rilevato 6 eventi con magnitudo superiore a 2 (su 14 totali) in provincia di Catania, con epicentro tra Bronte e Maletto e ipocentro tra 28 e 36 km di profondità.
Per fortuna non si segnalano danni a cose e persone
Di seguito la tabella con i dati INGV.
06:55:51 ML 1.6 3 km SE Bronte (CT)
04:48:18 ML 2.0 2 km SE Bronte (CT)
04:15:54 ML 1.8 4 km W Bronte (CT)
04:01:42 ML 2.1 2 km W Bronte (CT)
03:57:15 ML 1.9 2 km NE Bronte (CT)
03:47:36 ML 1.5 2 km S Maletto (CT)
03:41:20 ML 1.9 3 km SE Maletto (CT)
03:40:33 ML 2.0 2 km NW Bronte (CT)
03:36:01 ML 2.6 2 km NW Bronte (CT)
03:12:47 ML 1.9 2 km E Bronte (CT)
02:52:04 ML 2.1 1 km NE Bronte (CT)
02:40:27 ML 1.7 3 km NE Bronte (CT)
00:47:46 ML 1.9 2 km N Bronte (CT)
00:33:18 ML 2.0 6 km NW Bronte (CT)
00:32:07 ML 1.9 2 km E Bronte (CT)