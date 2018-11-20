SCIAME SISMICO: SCUOLE CHIUSE A SANTA MARIA DI LICODIA

È quanto scrive sui social il sindaco di S.M. di Licodia, Salvatore Mastroianni.A seguito dello sciame sismico in atto da qualche ora nella nostra zona, abbiamo deciso in via precauzionale di chiudere...

È quanto scrive sui social il sindaco di S.M. di Licodia, Salvatore Mastroianni.

A seguito dello sciame sismico in atto da qualche ora nella nostra zona, abbiamo deciso in via precauzionale di chiudere le scuole.Le scosse si sono ripetute nelle ultime ore anche se fortunatamente non con un'intensità da poter essere avvertite dalla popolazione. Come sempre vi terremo informati sull'evolversi della situazione.