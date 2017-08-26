SCIAME SISMICO SULL’ETNA, MICRO SCOSSE REGISTRATE TRA PATERNO' ED ADRANO NELLE ULTIME ORE – I DETTAGLI
Una serie di micro scosse di terremoto sono in atto, registrate dai sismografi dell’INGV, con inizio alle ore 18.42 ed attulamente in corso nel territorio compreso tra Paternò ed Adrano Riepilogo...
Una serie di micro scosse di terremoto sono in atto, registrate dai sismografi dell’INGV, con inizio alle ore 18.42 ed attulamente in corso nel territorio compreso tra Paternò ed Adrano
Riepilogo scosse registrate:
Ore 20.15 magnitudo 1.3 ad una profondità di 27 km con epicentro nella zona di Adrano
Ore 20.01 magnitudo 2.5 ad una profondità di 13 km con epicentro nella zona di Adrano
Ore 19.48 magnitudo 1.8 ad una profondità di 3 km con epicentro nella zona di Paternò
Ore 19.41 magnitudo 2.2 ad una profondità di 21 km con epicentro nella zona di Adrano
Ore 19.35 magnitudo 2.0 ad una profondità di 23 km con epicentro nella zona di Adrano
Ore 19.24 magnitudo 1.7 ad una profondità di 26 km con epicentro nella zona di Adrano
Ore 19.23 magnitudo 2.3 ad una profondità di 24 km con epicentro nella zona di Adrano
Ore 19.17 magnitudo 1.7 ad una profondità di 26 km con epicentro nella zona di Biancavilla
Ore 19.07 magnitudo 1.5 ad una profondità di 27 km con epicentro nella zona di Biancavilla
Ore 18.59 magnitudo 1.5 ad una profondità di 25 km con epicentro nella zona di Biancavilla
Ore 18.43 magnitudo 1.7 ad una profondità di 24 km con epicentro nella zona di Biancavilla
Ore 18.42 magnitudo 1.8 ad una profondità di 24 km con epicentro nella zona di Biancavilla
Le scosse non sono quasi state avvertite dalla popolazione.
Si possono seguire gli aggiornamenti in diretta, attraverso la pagina web dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia