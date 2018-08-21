SCIAME SISMICO SULL'ETNA, FRA BRONTE E MALETTO
Serie di scosse nell'area dell'Etna.Un terremoto di magnitudo 2.5 è avvenuto a 7 chilometri da Bronte, in provincia di Catania. Il sisma è stato registrato dagli strumenti dell'Istituto nazionale di g...
A cura di Redazione
21 agosto 2018 16:14
Serie di scosse nell'area dell'Etna.
Un terremoto di magnitudo 2.5 è avvenuto a 7 chilometri da Bronte, in provincia di Catania. Il sisma è stato registrato dagli strumenti dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia alle 14.40 a una profondità di 18 chilometri.
Poi altre due scosse: a Maletto, sei minuti dopo, di magnitudo 2; e ancora a tre chilometri di Bronte, di magnitudo 2.1, alle 14.48.
I terremoti sono stati localizzati dalla: Sala Operativa INGV-OE (Catania).