🔴 Sciame sismico sull’Etna nella mattinata: dieci scosse in pochi minuti tra Maletto e Bronte

La più forte ha raggiunto magnitudo 2.4. Nessun danno segnalato, ma i terremoti sono stati avvertiti da alcuni residenti del versante nord dell’Etna.

Una serie di scosse di terremoto è stata registrata nella mattinata di oggi nell'area compresa tra Maletto e Bronte, sul versante nord-occidentale dell'Etna.

Secondo i dati dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), la sequenza sismica si è concentrata tra le ore 07:00 e le 07:16, con dieci eventi di lieve entità rilevati a profondità comprese tra 18 e 29 chilometri.

La scossa più forte è stata registrata alle ore 07:02:56 con una magnitudo di 2.4 e epicentro a circa 2 chilometri a sud-ovest di Maletto. Pochi minuti dopo, alle 07:07:04, un'altra scossa di magnitudo 2.3 ha interessato la stessa area.

Gli altri eventi hanno avuto magnitudo comprese tra 1.5 e 2.0. Nonostante la modesta intensità, alcune delle scosse sarebbero state avvertite da residenti dei comuni del comprensorio etneo.

Al momento non si registrano danni a persone o cose. Il fenomeno è costantemente monitorato dagli esperti dell'INGV, che seguono l'evoluzione dell'attività sismica nell'area vulcanica etnea.

L'elenco delle scosse registrate dall'INGV:

Ore 07:00:20 – Magnitudo 1.6

Ore 07:01:09 – Magnitudo 1.5

Ore 07:02:16 – Magnitudo 1.6

Ore 07:02:56 – Magnitudo 2.4

Ore 07:03:03 – Magnitudo 2.0

Ore 07:04:00 – Magnitudo 1.8

Ore 07:04:43 – Magnitudo 1.8

Ore 07:05:13 – Magnitudo 1.5

Ore 07:07:04 – Magnitudo 2.3

Ore 07:16:47 – Magnitudo 1.8

L'INGV continua a monitorare la situazione. Al momento non risultano segnalazioni di danni a persone o cose e lo sciame sismico sembra essersi esaurito dopo l'ultima scossa registrata alle 07:16.