SCIAME SISMICO TRA ADRANO E BRONTE,LA PIÙ FORTE DI MAGNITUDO 2.4
Numerose scosse di terremoto sono state registrate nelle scorse ore sull'Etna, in provincia di Catania. L'epicentro è stato localizzato tra Adrano e Bronte, a una profondità compresa tra 12 e 27 chilometri.
Il primo terremoto è stato registrato alle 23:02 di ieri, 17 gennaio 2024, con magnitudo 2.1. A seguire, sono state registrate altre 11 scosse, la più forte delle quali ha avuto magnitudo 2.4 alle 05:45 di questa mattina.
Al momento non si segnalano danni a persone o cose. I terremoti sono stati avvertiti dalla popolazione, ma non hanno provocato disagi.
L'INGV ha classificato l'evento come uno "sciame sismico", ovvero una serie di scosse di terremoto che si verificano in un breve periodo di tempo in una stessa area.