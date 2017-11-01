SCIAME SISMICO TRA BARCELLONA E TERME VIGLIATORE
Sciame sismico tra Barcellona Pozzo di Gotto e Terme Vigliatore. Quattro scosse, la prima alle 12.15 e l’ultima poco dopo l’una, hanno scosso la terra per alcuni secondi. la più forte è stata l’ultima...
Sciame sismico tra Barcellona Pozzo di Gotto e Terme Vigliatore. Quattro scosse, la prima alle 12.15 e l’ultima poco dopo l’una, hanno scosso la terra per alcuni secondi. la più forte è stata l’ultima, di 2.6 gradi sulla scala richter, nel territorio di Terme Vigliatore.
Il terremoto è avvenuto molto superficialmente, ad una profondità di 6.4 km. Le altre scosse sono state di 2.4, 2.0 e 1.6 gradi richter.
Non si registrano danni, benchè le scosse siano state chiaramente avvertite dalla popolazione.
I sismi sono stati localizzati dalla Sala Sismica INGV DI Roma