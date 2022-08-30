SCIAME SISMICO TRA BRONTE E LA PROVINCIA DI ENNA, CONTINUANO LE MICRO SCOSSE

Uno sciame sismico, sta interessando da ieri mattina una zona compresa tra i Comuni di Bronte, Maletto, Troina e Regalbuto. Secondo i rilievi dell’Ingv, sono state decine le scosse di terremoto rileva...

Uno sciame sismico, sta interessando da ieri mattina una zona compresa tra i Comuni di Bronte, Maletto, Troina e Regalbuto. Secondo i rilievi dell’Ingv, sono state decine le scosse di terremoto rilevate dai sismografi, anche se sono poche quelle superiori a 2.0 della scala Richter. Le prime scosse sono state avvertite ieri mattina, ma tutte con una magnitudo intorno a 2.0.

In serata, e precisamente tra le 21,30 e le 22 ci sono state alcune scosse superiori a 3.0 della scala Richter, con la più forte rilevata alle 21.41 con una magnitudo di 3.5 e con epicentro in territorio di Troina. La situazione è monitorata in continuazione dall’Ingv.

Anche stamattina sono state registrati movimenti, con diverse soccse, tra le quali una di magnitudo 2.8 avvenuta alle 13,30 Alcune scosse, sono state avvertite dalla popolazione, ma al momento non sono segnalati danni. Non è ancora chiaro se le scosse siano di natura tettonica o magmatica, è probabile, visto l’epicentro sito ai confini delle province di Enna e Catania, che l’origine si di natura tettonica.

IN AGGIORNAMENTO