SCICLI: TRAVOLTA E UCCISA DA UN'AUTO MENTRE BUTTA LA SPAZZATURA

Stava gettando la spazzatura al termine del suo turno di lavoro in un ristorante, quando un’auto l’ha travolta in pieno. È morta così Martina Aprile, 25 anni appena.La tragedia si è consumata attorno...

A cura di Redazione 15 luglio 2019 10:02

