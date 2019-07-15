SCICLI: TRAVOLTA E UCCISA DA UN'AUTO MENTRE BUTTA LA SPAZZATURA
Stava gettando la spazzatura al termine del suo turno di lavoro in un ristorante, quando un’auto l’ha travolta in pieno. È morta così Martina Aprile, 25 anni appena.
La tragedia si è consumata attorno alle 2 di domenica notte a Cava D’Aliga, frazione balneare di Scicli, in provincia di Ragusa.
Martina si trovava assieme a un collega in viale della Pace, un rettilineo sul quale sopraggiungeva in quel momento una Y10.
L’automobile è piombata loro addosso travolgendoli entrambi.
Ferito non gravemente il collega che era con lei.
Sul posto carabinieri del nucleo radiomobile di Modica e della tenenza di Scicli.
Ma per la giovane non c’è stato nulla da fare: è morta sul colpo. Il medico del 118 non ha potuto fare altro che constatarne il decesso.
Martina lascia un figlio in tenera età.