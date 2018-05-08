Sciolto per mafia il consiglio comunale di Trecastagni
Sciolto per mafia il consiglio comunale di Trecastagni
A cura di Redazione
08 maggio 2018 15:18
Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’interno Marco Minniti, a norma dell’articolo 143 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (TUEL), ha deliberato lo scioglimento dei Consigli comunali di Trecastagni (CT), Surbo (LE), San Gregorio d’Ippona (VV) e Briatico (VV), in ragione delle riscontrate ingerenze da parte della criminalità organizzata.