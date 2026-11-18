Sciopero 20 novembre, metro di Catania ferma dalle 9 alle 13 e dalle 16 a fine servizio

Venerdì nero per i trasporti: metropolitana sospesa in due fasce orarie, cancellati anche tre treni della Circumetnea e due collegamenti autobus, tra cui Catania-Paternò.

Venerdì 20 novembre 2026 si preannuncia una giornata di disagi per i pendolari di Catania e dei comuni dell'area etnea. A causa dello sciopero nazionale, la Ferrovia Circumetnea ha annunciato modifiche e cancellazioni che interesseranno la metropolitana, il servizio ferroviario extraurbano e alcuni collegamenti autobus, compresa una corsa diretta a Paternò.

Metropolitana ferma dalle 9 alle 13 e dalle 16 fino a fine servizio

I disagi maggiori riguarderanno la metropolitana di Catania. Il servizio sarà completamente sospeso dalle ore 9 alle ore 13 e nuovamente dalle ore 16 fino alla chiusura dell'esercizio.

Nella fascia mattutina, le ultime corse partiranno da Monte Po alle ore 8.40 e da Stesicoro alle ore 8.45.

La circolazione riprenderà alle ore 13, con la prima partenza da Monte Po, mentre da Stesicoro il primo treno partirà alle ore 13.05.

Nel pomeriggio, le ultime corse da entrambe le stazioni sono previste alle ore 15.41. Successivamente la metropolitana resterà ferma per il resto della giornata.

Circumetnea, tre treni soppressi

Modifiche anche al servizio ferroviario extraurbano. Il treno numero 9 partirà da Randazzo alle ore 13, mentre saranno soppressi i treni numero 5, 6 e 7.

Le cancellazioni interesseranno i collegamenti utilizzati quotidianamente da studenti, lavoratori e pendolari del territorio etneo.

Autobus, cancellata una corsa Catania-Misterbianco-Paternò

Lo sciopero avrà ripercussioni anche sugli autoservizi della Circumetnea. In particolare, saranno soppresse due corse:

T1207 Randazzo-Catania via Bronte , in partenza da Randazzo alle ore 10.10.

Linea 84 Catania-Misterbianco-Paternò, in partenza da Catania alle ore 17.25.

La soppressione della corsa pomeridiana per Paternò potrebbe creare ulteriori difficoltà a lavoratori e studenti che utilizzano il collegamento per rientrare a casa.

Si invitano pertanto gli utenti a programmare gli spostamenti tenendo conto delle sospensioni comunicate.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l'ufficio informazioni della Ferrovia Circumetnea al numero 095 54125.