Sciopero aereo domenica 5 luglio: possibili ritardi e disagi anche a Catania
Domenica 5 luglio 2026 voli a rischio ritardi o variazioni dalle 14 alle 18. Passeggeri invitati a controllare lo stato del proprio volo prima di recarsi in aeroporto
Possibili disagi nella giornata di domenica 5 luglio 2026 per chi dovrà partire o arrivare dall’aeroporto di Catania. È infatti previsto uno sciopero nazionale del comparto aereo, proclamato nella fascia oraria compresa tra le 14.00 e le 18.00.
L’agitazione potrebbe causare variazioni all’operatività generale del traffico aereo nazionale, con possibili ritardi, modifiche o cancellazioni dei voli. Per questo motivo, l’aeroporto invita tutti i passeggeri a verificare con attenzione lo stato del proprio volo prima di mettersi in viaggio verso lo scalo.
I viaggiatori sono invitati a consultare il sito ufficiale dell’aeroporto o a contattare direttamente la compagnia aerea di riferimento, così da ricevere informazioni aggiornate sull’operatività del collegamento.
L’ENAC ricorda inoltre che, anche in caso di sciopero, sono previste fasce orarie di tutela nelle quali i voli devono essere comunque garantiti: dalle 7.00 alle 10.00 e dalle 18.00 alle 21.00. Restano inoltre assicurati i voli inseriti nell’elenco ufficiale dei collegamenti garantiti.
Eventuali aggiornamenti saranno comunicati in caso di variazioni significative. Ai passeggeri si raccomanda quindi prudenza e di non recarsi in aeroporto senza aver prima controllato lo stato del proprio volo.