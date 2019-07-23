SCIOPERO DEI TRASPORTI, DOMANI 24 LUGLIO, FCE COMUNICA I SERVIZI SOPPRESSI
A causa del preannunciato sciopero nazionale, mercoledì 24 luglio, i servizi aziendali Ferroviario Extraurbano, Metro e Autolinee Extraurbane subiranno le seguenti limitazioni:
SERVIZIO FERROVIARIO EXTRAURBANO
restano soppressi i treni 7-9-11-12-13-14-16
restano limitati: i Tr. 5 e 10 ad Adrano; I tr. 15 e 20 con origine da Paternò verranno effettuati a mezzo autobus.
Il tr. 18 ha origine da Adrano alle ore 13:17.
SERVIZIO METROPOLITANO: rimarrà soppresso dalle ore 9.00 alle ore 13.00.
Ultima corsa in partenza da Nesima ore 8.40
Ultima corsa in partenza da Stesicoro ore 8.40
Alla ripresa del servizio
Prima corsa in partenza da Nesima ore 13.00
Prima corsa in partenza da Stesicoro ore 13.00
AUTOLINEE
Navetta Metro Shuttle - Corse soppresse: 12-13-16-20-24-28-29-32-33-36-37
Autolinea Randazzo- Catania Via A18 - Corsa soppressa n° 204 in partenza da Catania alle ore 12.20.
Autolinea Riposto -Castiglione -Corse soppresse n° 605 in partenza da Linguaglossa per Riposto alle ore 8.30 e corsa n° 602 in partenza da Riposto per Linguaglossa alle ore 12.30.
Autolinea Catania - Linguaglossa-Corsa soppressa in partenza da Catania per Linguaglossa alle ore 12.30.
Autolinea Catania - Paterno'- Adrano e viceversa - Corse soppresse n° 63-44-28-22