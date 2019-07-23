95047

SCIOPERO DEI TRASPORTI, DOMANI 24 LUGLIO, FCE COMUNICA I SERVIZI SOPPRESSI

A causa del preannunciato sciopero nazionale, mercoledì 24 luglio, i servizi aziendali Ferroviario Extraurbano, Metro e Autolinee Extraurbane subiranno le seguenti limitazioni:SERVIZIO FERROVIARIO EXT...

23 luglio 2019 17:05
SCIOPERO DEI TRASPORTI, DOMANI 24 LUGLIO, FCE COMUNICA I SERVIZI SOPPRESSI -
A causa del preannunciato sciopero nazionale, mercoledì 24 luglio, i servizi aziendali Ferroviario Extraurbano, Metro e Autolinee Extraurbane subiranno le seguenti limitazioni:

SERVIZIO FERROVIARIO EXTRAURBANO

restano soppressi i treni 7-9-11-12-13-14-16

restano limitati: i Tr. 5 e 10 ad Adrano; I tr. 15 e 20 con origine da Paternò verranno effettuati a mezzo autobus.

Il tr. 18 ha origine da Adrano alle ore 13:17.

SERVIZIO METROPOLITANO: rimarrà soppresso dalle ore 9.00 alle ore 13.00.

Ultima corsa in partenza da Nesima ore 8.40

Ultima corsa in partenza da Stesicoro ore 8.40

Alla ripresa del servizio

Prima corsa in partenza da Nesima ore 13.00

Prima corsa in partenza da Stesicoro ore 13.00

AUTOLINEE

Navetta Metro Shuttle - Corse soppresse: 12-13-16-20-24-28-29-32-33-36-37

Autolinea Randazzo- Catania Via A18 - Corsa soppressa n° 204 in partenza da Catania alle ore 12.20.

Autolinea Riposto -Castiglione -Corse soppresse n° 605 in partenza da Linguaglossa per Riposto alle ore 8.30 e corsa n° 602 in partenza da Riposto per Linguaglossa alle ore 12.30.

Autolinea Catania - Linguaglossa-Corsa soppressa in partenza da Catania per Linguaglossa alle ore 12.30.

Autolinea Catania - Paterno'- Adrano e viceversa - Corse soppresse n° 63-44-28-22

