SCIOPERO SCUOLA 2019: 7 E 8 GENNAIO LEZIONI A RISCHIO

Il 2019 è appena iniziato e già si annunciano scioperi nei prossimi giorni nella scuola primaria e secondaria. Una agitazione nazionale di tutto il personale docente e Ata potrebbe causare problemi al rientro da scuola, il 7 e l’8 gennaio, subito dopo le vacanze natalizie.

Lo ha proclamato la sigla sindacale Saese, sindacato Autonomo Europeo Scuola ed Ecologia, e lo ha comunicato il Miur, con nota n. 35344 del 19/12/2018.

Le due giornate di sciopero riguardano tutto il personale personale docente ed Ata, a tempo indeterminato e determinato, atipico e precario in servizio in Italia e nelle scuole e nelle istituzioni italiane all’estero.

Le lezioni sono dunque a rischio. Professori e personale Ata non sono tenuti a comunicare prima la loro adesione alla protesta e quindi è praticamente impossibile sapere prima, scuola per scuola, se le lezioni verranno bloccate o no.