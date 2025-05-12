SCIPPI IN SCOOTER TRA LE VIE DI CATANIA: ARRESTATI DUE GIOVANI CRIMINALI

Due giovanissimi scippatori seriali sono stati arrestati a Catania dalla polizia che ha eseguito una ordinanza di applicazione di misura cautelare personale, emessa dal Gip su richiesta della Procura...

Due giovanissimi scippatori seriali sono stati arrestati a Catania dalla polizia che ha eseguito una ordinanza di applicazione di misura cautelare personale, emessa dal Gip su richiesta della Procura etnea. In manette sono finiti A.V.M., di 20 anni, e L. L. 24 anni.

Ai due giovani vengono attribuiti diversi furti con strappo aggravati ma sono accusati anche di lesioni personali aggravate. Il modus operandi era più o meno sempre lo stesso: utilizzavano uno scooter e dopo avere individuato persone che tenevano in mano borse o altri oggetti di valore come costosi cellulari aspettavano il momento giusto per entrare in azione strappando il bottino a volte con destrezza e altre volte con violenza, provocando in alcuni casi delle lesioni per la caduta delle vittime. L’ultimo step era sempre la fuga

Le indagini coordinate dalla Procura e svolte dalla Sezione Contrasto al Crimine Diffuso della Squadra Mobile, hanno permesso, sulla scorta della visione di immagini estrapolate dai sistemi di videosorveglianza, di attribuire le azioni delittuose ai due giovanissimi.

Il Giudice per le indagini preliminari, su richiesta del Pubblico Ministero titolare del relativo fascicolo d’indagine, ha quindi disposto nei confronti del 24enne gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico e nei confronti del 20enne la custodia cautelare in carcere.