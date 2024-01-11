SCOLARESCA DI MISTERBIANCO IN VISITA AL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI CATANIA
Ieri, 10 Gennaio 2024, una scolaresca, la 2ª A Primaria della Scuola Leonardo Da Vinci di Misterbianco, ha fatto visita al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Catania.
Ai bambini, i vigili del fuoco hanno spiegato l'uso delle attrezzature di soccorso, dei mezzi di intervento, ed a conclusione una visita guidata in sala operativa dove arrivano le chiamate di soccorso.
Diversi sono state le domande e le curiosità rivolte al personale dei Vigili del fuoco.
A fine giornata, anche il consueto suono della sirena accompagnato da un grande applauso dei piccoli visitatori.