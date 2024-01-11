95047

SCOLARESCA DI MISTERBIANCO IN VISITA AL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI CATANIA

A cura di Redazione Redazione
11 gennaio 2024 09:11
News
Ieri, 10 Gennaio 2024, una scolaresca, la 2ª A Primaria della Scuola Leonardo Da Vinci di Misterbianco, ha fatto visita al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Catania.

Ai bambini, i vigili del fuoco hanno spiegato l'uso delle attrezzature di soccorso, dei mezzi di intervento, ed a conclusione una visita guidata in sala operativa dove arrivano le chiamate di soccorso.

Diversi sono state le domande e le curiosità rivolte al personale dei Vigili del fuoco.

A fine giornata, anche il consueto suono della sirena accompagnato da un grande applauso dei piccoli visitatori.

