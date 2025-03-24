SCOMMESSE E MINORI: MAXI MULTA PER UN CENTRO DI ACIREALE

Una nuova azione di controllo è stata eseguita dalla Polizia di Stato, nei giorni scorsi, per prevenire e reprimere il gioco illegale, anche a tutela della sicurezza dei minori per scongiurare fenomen...

Una nuova azione di controllo è stata eseguita dalla Polizia di Stato, nei giorni scorsi, per prevenire e reprimere il gioco illegale, anche a tutela della sicurezza dei minori per scongiurare fenomeni di ludopatia.

L’attenzione dei poliziotti della squadra di Polizia Amministrativa del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Acireale si è concentrata su un centro per la raccolta scommesse di Acireale dove è stata constatata la presenza di sei minori la cui permanenza all’interno del locale non è consentita anche se non effettuano scommesse. Questa grave violazione di legge è stata contestata dagli agenti del Commissariato al titolare del centro scommesse che, all’ingresso, non ha proceduto alla prevista identificazione dei minori, mediante la richiesta di un documento di identità.

Per tale illecito, al gestore verrà applicata una sanzione da 5 a 20 mila euro, oltre alla sanzione accessoria della chiusura dell’esercizio da 10 a 30 giorni, come verrà determinato dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

L’intervento della Polizia di Stato si inserisce nel contesto delle costanti attività di controllo coordinate dal CO.PRe.G.I. – Comitato per la prevenzione e la repressione del gioco illegale, la sicurezza del gioco e la tutela dei minori.