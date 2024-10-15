SCOMMESSE ILLEGALI: BLITZ DELLA GUARDIA DI FINANZA A CATANIA E BIANCAVILLA, TITOLARI DENUNCIATI E MULTE FINO A 15.000 EURO

Nel corso di un’operazione mirata al contrasto del gioco e delle scommesse illegali, il comando provinciale della guardia di finanza di Catania ha coordinato un’azione di controllo su diverse attività...

Nel corso di un’operazione mirata al contrasto del gioco e delle scommesse illegali, il comando provinciale della guardia di finanza di Catania ha coordinato un’azione di controllo su diverse attività commerciali nell’intera provincia etnea.

L’iniziativa, che rientra nelle periodiche attività di prevenzione svolte dalle fiamme gialle, ha consentito di aggiornare la mappatura di 21 esercizi che offrono servizi di gioco, rilevando irregolarità in tre di questi, subito segnalati alle autorità competenti.

In particolare, sono stati scoperti due internet point, situati a Catania e Biancavilla e gestiti da cittadini italiani, che offrivano illegalmente scommesse online tramite bookmaker esteri.

Durante le ispezioni, i militari hanno sequestrato computer, apparecchiature utilizzate per accettare scommesse da banco e materiale cartaceo comprovante l’effettuazione delle scommesse clandestine.

I titolari degli esercizi sono stati denunciati alla Procura della Repubblica di Catania per "Esercizio abusivo dell’attività di giuoco o scommessa", reato che prevede pene detentive fino a tre anni. Inoltre, in un ulteriore controllo, è stata riscontrata l’installazione di apparecchi ludici senza la licenza prevista dalle normative di pubblica sicurezza. In questo caso, è stata avviata una procedura sanzionatoria con multe che possono variare da 1.500 a 15.000 euro per ogni congegno irregolare.