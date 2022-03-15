SCOMPARSA LA GIORNALISTA CHE IN TV HA PROTESTATO CONTRO L’INVASIONE IN UCRAINA
L'attivista russa Marina Ovsyannikova, che ieri ha interrotto il telegiornale della tv di Stato con un cartello in mano per protestare contro la guerra in Ucraina, è scomparsa.
A riferirlo è la Cnn che cita il suo avvocato. "Non riusciamo a trovarla", ha detto Dmitry Zakhvatov dopo che inizialmente gli amici della donna avevano detto che si trovava al dipartimento di polizia di Ostankino, a Mosca.
Secondo quanto riferisce lo stesso avvocato, Marina Ovsyannikova rischia 15 anni. "All'inizio - ha spiegato Zakhvatov su Telegram - la polizia l'ha trattenuta volendo limitarsi a seguire il protocollo amministrativo. Ma il caso è stato poi preso in mano dalle alte autorità che hanno deciso di avviare un procedimento penale nei suoi confronti per divulgazione pubblica di informazioni consapevolmente false sull'uso delle forze armate russe".
Il caso, ha aggiunto, è ora in mano al presidente del comitato investigativo, Alexander Bastrykin.