SCOMPARSA LA GIORNALISTA CHE IN TV HA PROTESTATO CONTRO L’INVASIONE IN UCRAINA

L'attivista russa Marina Ovsyannikova, che ieri ha interrotto il telegiornale della tv di Stato con un cartello in mano per protestare contro la guerra in Ucraina, è scomparsa.A riferirlo è la Cnn che...

A cura di Redazione 15 marzo 2022 15:51

