SCOMPARSA UNA BAMBINA DI 5 ANNI. IL PADRE: «ERA CON LA MADRE, ADESSO È IRREPERIBILE». LA MADRE E' RESIDENTE A PATERNO'

«La madre avrebbe dovuto riaccompagnare la bambina a casa mia domenica alle ore 20 e, invece, così non è stato».

A scriverlo il papà Giulia Lucia Pizzati in un post che da ore rimbalza sui social «Era venuta a prenderla venerdì verso le 12 e da allora non ho più avuto sue notizie.

La madre ha prelevato la bambina presso l’abitazione del padre Catania/Vaccarizzo come da sentenza alle ore 12:00 di venerdì 23/09/2022, Doveva rientrare a casa del padre dove era collocata, domenica 25/09/2022 alle ore 20:00

Di Giulia Pizzati, non si hanno più notizie da venerdì sera 23/09/2022 dalle ore 19:00, quando la madre insieme ai genitori della stessa hanno deciso di rendersi irreperibili e irraggiungibili.

Circa alle ore 23.00 di domenica 25, venivano allertati i Carabinieri , dove è residente la madre, il comando provinciale della stazione dei Carabinieri di Piazza Giovanni Verga e il comando di polizia di via Manzoni a Catania e nella giornata del 26 settembre 2022, la Procura di Catania.

A tutt'oggi non si hanno notizie

Chiunque avesse notizie chiami al numero del padre 345 6667515conclude il post