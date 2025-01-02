SCOMPARSO A CALTAGIRONE: SI CERCA SALVO GALLO, GIOVANE DI 28 ANNI

Sono ore di angoscia per la famiglia di Salvo Gallo, un giovane di 28 anni residente a Caltagirone, scomparso dal tardo pomeriggio di ieri. Il ragazzo, che vive con i genitori, non ha fatto ritorno a...

Sono ore di angoscia per la famiglia di Salvo Gallo, un giovane di 28 anni residente a Caltagirone, scomparso dal tardo pomeriggio di ieri. Il ragazzo, che vive con i genitori, non ha fatto ritorno a casa, lasciando i suoi cari in uno stato di profonda preoccupazione.

Questa mattina Salvo avrebbe dovuto presentarsi al lavoro a Mineo, ma non è mai arrivato. La sua assenza ha fatto scattare l’allarme, portando la famiglia a contattare immediatamente le autorità.

Secondo quanto emerso dalle prime indagini condotte dal Commissariato di Polizia di Caltagirone, Salvo si sarebbe allontanato nel pomeriggio di ieri. Prima di uscire, avrebbe preso le chiavi dell’auto del padre, una Fiat Panda beige targata FK 097 NY, già riconoscibile per i danni evidenti sulla parte anteriore a seguito di un incidente. Da quel momento, però, di lui si sono perse le tracce, e nessuno sembra averlo né visto né sentito.

Daniele, il fratello minore di Salvo, che vive e lavora a Cremona, si è immediatamente messo in viaggio per tornare a Caltagirone e seguire da vicino gli sviluppi della vicenda. "Non possiamo arrenderci, dobbiamo fare tutto il possibile per riportarlo a casa," ha dichiarato un parente vicino alla famiglia.

Le forze dell’ordine hanno già avviato le ricerche e stanno raccogliendo ogni possibile elemento per ricostruire i movimenti di Salvo. Nel frattempo, invitano chiunque abbia informazioni utili a farsi avanti.

Chiunque abbia notato Salvo Gallo, a piedi o alla guida della Fiat Panda beige, è pregato di contattare immediatamente le autorità competenti. Ogni dettaglio potrebbe essere cruciale per risolvere questo caso e permettere alla famiglia di riabbracciare il giovane.

La comunità di Caltagirone si stringe attorno alla famiglia Gallo in queste ore difficili, sperando che Salvo possa essere ritrovato sano e salvo al più presto.