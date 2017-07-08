SCOMPARSO A CATANIA, RITROVATO 18ENNE CORRADO FINOCCHIARO
A cura di Redazione
08 luglio 2017 12:01
Il 18 enne Corrado Finocchiaro è tornato a casa, riabbracciando i suoi genitori e gli amici che lo attendevano con ansia da martedì scorso.
L’annuncio è stato dato dalla madre Lidia Scollo sui social pochissimi minuti fa:
