95047

SCOMPARSO A CATANIA, RITROVATO 18ENNE CORRADO FINOCCHIARO

Il 18 enne Corrado Finocchiaro è tornato a casa, riabbracciando i suoi genitori e gli amici che lo attendevano con ansia da martedì scorso.L’annuncio è stato dato dalla madre Lidia Scollo sui social p...

A cura di Redazione Redazione
08 luglio 2017 12:01
SCOMPARSO A CATANIA, RITROVATO 18ENNE CORRADO FINOCCHIARO -
Dintorni
Condividi

Il 18 enne Corrado Finocchiaro è tornato a casa, riabbracciando i suoi genitori e gli amici che lo attendevano con ansia da martedì scorso.

L’annuncio è stato dato dalla madre Lidia Scollo sui social pochissimi minuti fa:

SCOMPARSO A CATANIA, RITROVATO 18ENNE CORRADO FINOCCHIARO
SCOMPARSO A CATANIA, RITROVATO 18ENNE CORRADO FINOCCHIARO

 

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047