SCOMPARSO DA SAN GREGORIO, RITROVATO A CATANIA: INTERVENTO DI MISERICORDIE, POLIZIA E 118

Intervento congiunto ieri sera Catania tra Polizia, Misericordia di Santa Maria di Licodia in Eccedenza e ambulanza Medicalizzata “Catania 2” del 118.

La chiamata alla centrale operativa Nue 112 - da parte di un passante che ha attivato la macchina dei soccorsi - è arrivata intorno alle 19:00 per segnalare la presenza in via Palermo di un uomo anziano che mostrava segni di difficoltà e di disorientamento.

A giungere sul posto, per primi, i soccorritori della Misericordia di Santa Maria di Licodia che hanno prestato le prime cure all’uomo, cercando di capire cosa fosse successo.

Vista l’assenza di documenti, sono state subito allertate le forze dell’ordine che dopo alcune verifiche hanno accertato che si trattava di un anziano scomparso la mattina da San Gregorio.

L’uomo, dopo i controlli del medico del 118, è stato riconsegnato sano e salvo ai familiari che nel frattempo erano giunti sul posto, felici di poter riabbracciare l’anziano familiare.