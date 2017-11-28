SCOMPARSO DA SAN NULLO, SI CERCA GAETANO DI MAURO. L’APPELLO DISPERATO DEI FAMILIARI

Si cerca Gaetano Di Mauro, scomparso a San Nullo: l'annuncio anche su "Chi L'ha Visto"Gaetano Di Mauro, 52 anni, vive a Catania, nel quartiere San Nullo.La mattina di lunedì 27 novembre è uscito per a...

Si cerca Gaetano Di Mauro, scomparso a San Nullo: l'annuncio anche su "Chi L'ha Visto"

Gaetano Di Mauro, 52 anni, vive a Catania, nel quartiere San Nullo.

La mattina di lunedì 27 novembre è uscito per andare al lavoro ma al chiosco bar in cui lavora non si è presentato. Ha lasciato a casa l'auto, il telefono e anche i documenti. Non ha con sé i farmaci per la sua terapia quotidiana. E' diabetico. E' alto 1,80 e al momento della scomparsa indossava un giubbotto grigio e pantaloni grigi.

Per contattare la famiglia, in caso di notizie, chiamare al 3479032318