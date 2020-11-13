SCONTO AUTOCARRO -AUTOVETTURA SULLA CATANIA GELA, NEI PRESSI DI RAMACCA

Un grave incidente si è verificato questa mattina sulla ss417 la Catania - Gela in territorio di Palagonia nei pressi della rotatoria "IANNARELLO"Per cause in via d'accertamento si è verificato uno sc...

Un grave incidente si è verificato questa mattina sulla ss417 la Catania - Gela in territorio di Palagonia nei pressi della rotatoria "IANNARELLO"

Per cause in via d'accertamento si è verificato uno scontro che ha coinvolto un autocarro ed una Alfa 156 con a bordo una persona, fortunatamente non si registrano feriti.

Gravi danni per l'autovettura.

Sul posto i Carabinieri per effettuare i rilievi e stabili l'esatta dinamica.

Attualmente la strada statale 417 ‘di Caltagirone’ è provvisoriamente chiuso il tratto al km 44,900 nei pressi di Ramacca, in provincia di Catania

Il personale di Anas e delle Forze dell’Ordine sono sul posto per la gestione della viabilità e per ripristinare la transitabilità appena possibile.

