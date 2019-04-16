SCONTO FRONTALE, IERI SERA NEI PRESSI DEL CENTRO COMMERCIALE, 2 FERITI
Un violento scontro frontale si è verificato ieri sera, poco prima delle 22, sulla Strada Provinciale 229/1 nel pressi del passaggio a livello vicino al centro commerciale.Per cause in via d'accertame...
Un violento scontro frontale si è verificato ieri sera, poco prima delle 22, sulla Strada Provinciale 229/1 nel pressi del passaggio a livello vicino al centro commerciale.
Per cause in via d'accertamento si è verificato uno scontro frontale tra una Lancia Musa ed una Smart, quest ultima con l'urto è capottata su una fiancata.
Due feriti, la conducente della Smart soccorsa immediatamente dai sanitari del 118 e trasferita all'ospedale di Catania , ed il conducente della Lancia trasferito all'ospedale di Paternò.
Sul posto i carabinieri della locale stazione ed i vigili del fuoco per mettere in sicurezza l'autovetture.
IN AGGIORNAMENTO