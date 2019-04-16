95047

16 aprile 2019 07:50
SCONTO FRONTALE, IERI SERA NEI PRESSI DEL CENTRO COMMERCIALE, 2 FERITI -
Un violento scontro frontale si è verificato ieri sera, poco prima delle 22, sulla Strada Provinciale 229/1 nel pressi del passaggio a livello vicino al centro commerciale.

Per cause in via d'accertamento si è verificato uno scontro frontale tra una Lancia Musa ed una Smart, quest ultima con l'urto è capottata su una fiancata.

Due feriti, la conducente della Smart soccorsa immediatamente dai sanitari del 118 e trasferita all'ospedale di Catania , ed il conducente della Lancia trasferito all'ospedale di Paternò.

Sul posto i carabinieri della locale stazione ed i vigili del fuoco per mettere in sicurezza l'autovetture.

IN AGGIORNAMENTO

