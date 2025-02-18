SCONTO TRA DUE AUTO NEI PRESSI DEL CENTRO COMMERCIALE DI VALCORRENTE": TRE FERITI

Un altro incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di oggi, 18 febbraio 2025, sulla strada provinciale 229/II, nel territorio di Belpasso, in corrispondenza dell'ingresso lato cinema del Centr...

Un altro incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di oggi, 18 febbraio 2025, sulla strada provinciale 229/II, nel territorio di Belpasso, in corrispondenza dell'ingresso lato cinema del Centro Commerciale "Etnapolis".

L'incidente ha coinvolto due veicoli: una Giulietta Alfa Romeo, che procedeva in direzione Belpasso, e un Suv Mahindra, che viaggiava in senso contrario. Per cause ancora al vaglio degli enti competenti, i due veicoli si sono scontrati frontalmente.

Complessivamente sono tre i feriti che sono stati condotti al pronto soccorso dell’ospedale di Paternò. Le loro condizioni non sarebbero gravi.

Due ambulanze del 118 sono intervenute prontamente sul posto, insieme ai Vigili Urbani di Belpasso, che si sono occupati della gestione del traffico e della sicurezza.

Le cause dell'incidente sono ancora in fase di accertamento, ma fortunatamente, nonostante la gravità dello scontro, le condizioni dei feriti non sembrano essere gravi. Il traffico nella zona ha subito notevoli rallentamenti a causa delle operazioni di soccorso e del ripristino della viabilità.