95047

SCONTRA AUTO SCOOTER IN PIENO CENTRO A PATERNO'

Un incidente stradale si è verificato nella serata di oggi, 16 marzo 2023 a Paternò.Il sinistro si è verificato nella parte alta della centralissima via Vittorio Emanuele con l'incrocio con la via Fal...

A cura di Redazione Redazione
16 marzo 2023 21:07
SCONTRA AUTO SCOOTER IN PIENO CENTRO A PATERNO' -
Cronaca
Condividi

Un incidente stradale si è verificato nella serata di oggi, 16 marzo 2023 a Paternò.

Il sinistro si è verificato nella parte alta della centralissima via Vittorio Emanuele con l'incrocio con la via Fallica.

Per cause non note si è verificato uno scontro che ha coinvolto uno scooter ed una Fiat Panda.

Fortunatamente non si registrano gravi conseguenze per le persone coinvolte nel sinistro, ma solo tanta paura.

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047