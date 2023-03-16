SCONTRA AUTO SCOOTER IN PIENO CENTRO A PATERNO'
A cura di Redazione
16 marzo 2023 21:07
Un incidente stradale si è verificato nella serata di oggi, 16 marzo 2023 a Paternò.
Il sinistro si è verificato nella parte alta della centralissima via Vittorio Emanuele con l'incrocio con la via Fallica.
Per cause non note si è verificato uno scontro che ha coinvolto uno scooter ed una Fiat Panda.
Fortunatamente non si registrano gravi conseguenze per le persone coinvolte nel sinistro, ma solo tanta paura.