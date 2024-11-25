"SCONTRINO ANTI-VIOLENZA": A MISTERBIANCO UN MESSAGGIO DI AIUTO CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE

In occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, la Città di Misterbianco presenta l’iniziativa “Scontrino anti-violenza”, a cura dell’Assessorato alle Par...

In occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, la Città di Misterbianco presenta l’iniziativa “Scontrino anti-violenza”, a cura dell’Assessorato alle Pari opportunità.

Il Comune chiede infatti ad attività ed esercizi commerciali di inserire un richiamo al numero nazionale 1522, il numero antiviolenza e antistalking attivato dal Dipartimento per le Pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il numero è gratuito, attivo 24 ore su 24 e accoglie con operatrici specializzate le richieste di aiuto e sostegno delle vittime di violenza e stalking.

«Sono già diverse le attività misterbianchesi che hanno raccolto il nostro invito - spiega il sindaco di Misterbianco Marco Corsaro - puntiamo a coinvolgere la gran parte degli esercenti, soprattutto le attività che hanno forte contatto con il pubblico.

Anche uno scontrino, per chi è vittima di violenza e vuole denunciare, può essere utile per trovare un aiuto e una voce amica nelle istituzioni».

«Misterbianco diventa la città degli “scontrini anti-violenza” - afferma l’assessore alle Pari opportunità Marina Virgillito - perché la lotta alla violenza si costruisce ogni giorno.

Facciamo appello a commercianti e negozianti perché questa sensibilità vogliamo che entri nella vita quotidiana di ciascuno di noi, con azioni e misure semplici ma di grande potenzialità».