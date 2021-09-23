SCONTRO A SAN PIETRO CLARENZA TRA UN FURGONE ED UN AUTO CHE FINISCE NELLA SCARPATA. INTERVIENE L’ELISOCCORSO

FLASHGravissimo incidente nel pomeriggio a San Pietro Clarenza, con il bilancio di due feriti gravi.Il sinistro si è verificato oggi, 23 Settembre 2021, in via delle Ginestre.Per cause al vaglio dell...

FLASH

Gravissimo incidente nel pomeriggio a San Pietro Clarenza, con il bilancio di due feriti gravi.

Il sinistro si è verificato oggi, 23 Settembre 2021, in via delle Ginestre.

Per cause al vaglio della Polizia Municipale, intervenuti sul posto, si è verificato un violento scontro che ha coinvolto un furgone ed una Smart, che a seguito dell’impatto, quest'ultima è finita fuori della carreggiata ribaltandosi nell’adiacente scarpata.

Immediata è scattata la macchina dei soccorsi, sul posto oltre l'ambulanze, vista la gravita delle ferite del conducente della smart, si è reso necessario l’intervento dell’elisoccorso che è atterrato nei pressi del luogo del sinistro che dopo averlo stabilizzato è stato trasportato d’urgenza, con ferite gravi all’ospedale Cannizzaro di Catania.

Ferito in modo serio pure il conducente del furgone che è stato immediatamente soccorso è trasportato all'ospedale per tutte le cure ed i necessari controlli.

Sul posto sono intervenuti pure i Carabinieri.