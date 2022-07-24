SCONTRO AUTO MOTO SULLA SS514 A LICODIA EUBEA

In Sicilia è provvisoriamente chiusa, in corrispondenza dell’innesto con la SS115, la strada statale 514 “di Chiaramonte”, al km 26.2, a Licodia Eubea (Catania), a causa di un incidente che ha coinvol...

In Sicilia è provvisoriamente chiusa, in corrispondenza dell’innesto con la SS115, la strada statale 514 “di Chiaramonte”, al km 26.2, a Licodia Eubea (Catania), a causa di un incidente che ha coinvolto una vettura e una moto. Nell’impatto una persona è deceduta.

Secodo le prime informazioni si tratterebbe di un 27 enne carabiniere proveniente dal nord Italia ed in servizio alla compagnia carabinier di Vittoria.

Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell'Ordine per la gestione della viabilità e per consentire la riapertura del tratto nel più breve tempo possibile.

Anas, società del Gruppo FS Italiane, ricorda che quando guidi, Guida e Basta! No distrazioni, no alcol, no droga per la tua sicurezza e quella degli altri (guidaebasta.it). Per una mobilità informata l’evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all’applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148.

Anas ricorda inoltre l’elevato rischio incendi: “La strada non è un posacenere. Rispetta l’ambiente, salva il tuo viaggio”.