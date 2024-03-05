SCONTRO AUTO CAMION A CAMPOROTONDO ETNEO

Nella mattinata di oggi, 5 marzo 2024, si è verificato un grave incidente sulla SP3iii, la strada che collega il comune di Camporotondo Etneo con San Pietro Clarenza. Le autorità sono al lavoro per de...

Nella mattinata di oggi, 5 marzo 2024, si è verificato un grave incidente sulla SP3iii, la strada che collega il comune di Camporotondo Etneo con San Pietro Clarenza. Le autorità sono al lavoro per determinare le cause dello scontro, che ha coinvolto un camion e un'auto.

L'impatto è stato violento e sul posto è intervenuta un'ambulanza per prestare i primi soccorsi alle persone coinvolte. Al momento, non sono disponibili informazioni sulla gravità delle ferite riportate.

I Carabinieri sono giunti sul luogo dell'incidente per effettuare i necessari rilievi e stabilire l'esatta dinamica dell'accaduto.

Il traffico lungo la strada è fortemente rallentato per consentire lo svolgimento delle operazioni in totale sicurezza. .