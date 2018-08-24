SCONTRO AUTO CAMION ALLE PORTE DI CALTANISSETTA - PADRE E 2 FIGLI VITTIME INCIDENTE

Padre e due figli sono le vittime dell'incidente stradale avvenuto all'imbocco della statale 626 Caltanissetta-Gela, alle porte del capoluogo nisseno. Salvatore Barba e i due figli Enzo e Flavia, di M...

Padre e due figli sono le vittime dell'incidente stradale avvenuto all'imbocco della statale 626 Caltanissetta-Gela, alle porte del capoluogo nisseno. Salvatore Barba e i due figli Enzo e Flavia, di Mussomeli (Cl), sono morti nell'impatto; il corpo di Enzo Barba è stato sbalzato fuori dalla vettura. La famiglia Barba è conosciuta in paese perché possiede da anni una cartoleria, in via Palermo. I tre erano su una Fiat 500 X, che si è scontrata con un camion che procedeva in direzione opposta; da una prima ricostruzione sembra che l'auto abbia cercato di sorpassare un altro mezzo proprio mentre, dalla parte opposta, arrivava il'autocarro. Il conducente del mezzo pesante ha cercato di evitare lo scontro, centrando il guard-rail e finendo nel terreno ai margini della carreggiata; il conducente è rimasto ferito.

(ANSA)