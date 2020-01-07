SCONTRO AUTO, DUE MORTI VICINO VILLABATE

FLASHIncidente mortale a Villabate questa mattina sulla strada statale Palermo-Agrigento. Due persone sono morte nello schianto avvenuto tra due auto alle 8 di questa mattina.A scontrarsi frontalmente...

FLASH

Incidente mortale a Villabate questa mattina sulla strada statale Palermo-Agrigento. Due persone sono morte nello schianto avvenuto tra due auto alle 8 di questa mattina.

A scontrarsi frontalmente sono state una Fiat Idea e una Punto che hanno impattato sulla pericolosa strada all’altezza dello scivolo di Villabate.

Le vittime sono un anziano e una persona di mezza età.

L’incidente mortale di Villabate, avvenuto all’altezza del km 252,300, a Villabate, ha visto coinvolte altre due auto ma entrambi gli autisti sono rimasti illesi. Sono stato loro a chiamare i soccorsi in seguito alla tragedia.

Sul posto il 118 e la Polizia stradale che indaga per ricostruire la dinamica del sinistro mortale. Intanto la strada Palermo Agrigento è stata chiusa. Le auto vengono deviate verso Misilmeri. Il traffico è in tilt.

“La strada statale 121 Catanese – scrive l’Anas – è provvisoriamente chiusa, in entrambe le direzioni, a causa di un incidente mortale avvenuto all’altezza del chilometro 252,300, a Villabate (Palermo). Il traffico è provvisoriamente deviato in loco sulla strada provinciale 76”.