SCONTRO AUTO-MOTO IERI SERA SULLA SP 4/II

Incidente ieri sera sulla sp4/II, la strada che collega Belpasso con Santa Maria di Licodia.

Il sinistro si è verificato in territorio di Belpasso

Per cause in via d'accertamento si sono scontrate, una moto ed una Mercedes.

Due i feriti, il centauro e il conducente dell'autovettura, entrambi immediatamente soccorsi e trasferiti in ospedale per le cure del caso.

Secondo lei informazioni non dovrebbero essere i gravi condizioni.

Sul posto sono presenti due ambulanze ed i Carabinieri.

Strada è stata bloccata per permettere le operazioni di soccorso e per effettuare i rilievi per stabilire l’esatta dinamica.



NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

