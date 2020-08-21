95047

SCONTRO AUTO-MOTO IERI SERA SULLA SP 4/II

Incidente ieri sera sulla sp4/II, la strada che collega Belpasso con Santa Maria di Licodia.Il sinistro si è  verificato in territorio di BelpassoPer cause in via d'accertamento si sono scontrate, una...

21 agosto 2020 08:36
Cronaca
Incidente ieri sera sulla sp4/II, la strada che collega Belpasso con Santa Maria di Licodia.

Il sinistro si è  verificato in territorio di Belpasso
Per cause in via d'accertamento si sono scontrate, una moto ed una Mercedes.
Due i feriti, il centauro e il conducente dell'autovettura, entrambi immediatamente soccorsi e trasferiti in ospedale per le cure del caso.
Secondo lei informazioni non dovrebbero essere i  gravi condizioni.
Sul posto sono presenti due ambulanze ed i Carabinieri.
Strada è stata bloccata per permettere le operazioni di soccorso e per effettuare i rilievi per stabilire l’esatta dinamica.


NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO
 

